Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir’de kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Garaj yönüne giden Fatih Arslan (16) yönetimindeki 35 NHD 13 plakalı motosiklet ile Yılmaz G.’nin (19) kullandığı 35 NGC 55 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Arslan ve arkasında oturan Cumali T. (16) yola savruldu. Kazada sürücü Fatih Arslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Cumali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil servisinde tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı yolcu Cumali T. ise yapılan tedavin ardından Çiğli Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA