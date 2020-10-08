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İzmir'de kan donduran olay! Boşanma davasından bir gün önce karısını öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını bıçakla öldürdü.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:35
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R.Y. (36) dün akşam, Eskişehir'de ikamet eden ve boşanma davası nedeniyle İzmir'e gelen eşi Bihter Y. (31) ile baldızının 7539 Sokak'taki evinde bir araya geldi.

Çift arasında çıkan tartışmada R.Y. eşini bıçakladı.

Yaralanan Bihter Y, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin boşanma davalarının sürdüğü, bugün duruşmalarının olduğu belirtildi.

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