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  • İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
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İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İzmir'de maaşlarını alamadıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi işçileri, oturma eylemi gerçekleştirdi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 15:28 - Güncelleme:
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
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Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş üyesi işçiler, üzerinde "Emek ucuz, hayat pahalı. Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz" yazılı pankart açtı ve çeşitli sloganlar attı.

Grup adında açıklama yapan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Sekreteri Güntay Kıray, yaklaşık 5 yıldır maaşlarının parça parça yatırıldığını söyledi.

Alın terlerinin kurumadan maaşlarını almak istediklerini vurgulayan Kıray, zam taleplerinin bulunmadığını ancak maaşlarını düzenli almak istediklerini kaydetti.

Kıray, kendilerine sürekli sözler verildiğini, yerel seçimden sonra göreve gelen yönetimin de sorunu 6 ay içinde çözeceklerini söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şubat maaşının 6. taksiti yattı, maaş halen tamamlanmadı. Mart, nisan, mayıs, haziran maaşlarımız yatmadı. Bir insan 4-5 ay evine maaş götürmeden nasıl yaşayabilir? Herkes kredi kartına yüklendiği için borçları patlamış durumda. Ailede artık huzur kalmadı. Bu arkadaşların işe gelecek paraları yok. Maaşları sorduğumuz zaman ise 'önümüzü göremiyoruz' diye yanıt veriyorlar."

Kıray, bu durumun yaklaşık 1800 işçiyi mağdur ettiğini aktardı.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan ise araçların bozuk, personelin yetersiz olduğunu ve bu nedenle belediye hizmetlerinin aksadığını belirtti.

  • İzmir
  • Karşıyaka Belediye
  • Maaş
  • işçi

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