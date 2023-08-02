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İzmir'de ki konsolosluk saldırısının zanlısı tutuklandı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda sekreter olarak çalışan kadını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
İzmir'de ki konsolosluk saldırısının zanlısı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki fahri konsolosluğun bulunduğu binada konsolosluk çalışanı Emine T'nin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan Z.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emine T'nin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan silahlı saldırı sonrası çevredekilerin yaşadığı panik anları bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde kafeteryada oturan kişilerin silah seslerinden sonra olay yerine koştuğu anlar yer alıyor.

- OLAY

İzmir'in Alsancak semtinde İsveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu'nun bulunduğu binada konsoloslukta sekreter olarak çalışan Emine T, Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö. tarafından silahla vurulmuş, kadın hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, zihinsel engelli olan şüpheli Z.Ö'nün suç aleti tabanca ile gözaltına alındığı belirtilmişti.

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