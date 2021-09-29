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İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

DHA29 Eylül 2021 Çarşamba 00:55 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:55
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Olay, saat 18.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit (26), geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken, ayağını öğütücüye kaptırdı. Makineden kurtulamayan talihsiz işçi, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, talihsiz işçinin vücudunun bir bölümünü makineden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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