29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5399
  • 6,2137
  • 260.913
  • 99482.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de korkunç kaza: Ünlü doktor ağır yaralı

İzmirli ünlü üroloji doktoru Ersin Bal, Uzundere Otobanı’nda motosikletle seyir halindeyken akıl almaz bir kaza geçirdi. Önündeki kamyonun jant kapağı fırlayıp çarpınca yere düşüp sürüklenen Bal, ağır yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal, kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
 
Yeni Asır’ın haberine göre; Kazada ağır yaralanan bir çocuk babası genç doktor, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Kaza geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Uzundere Otobanı Nasreddin Hoca Rekreasyon Alanı yakınlarında yaşandı. Uzundere istikametinden Üçkuyular istikametine giden doktor Bal, idaresindeki son model motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada, önünde seyreden kamyonun jant kapağı fırladı. Kamyonun jant kapağının fırlaması ile dengesini kaybeden Bal, otoyolda motordan düştü. Metrelerce sürüklenen genç doktor kafasından ve vücudunun birçok yerinden ağır yaralandı.
 
AMELİYAT EDİLDİ
 
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı doktor Bal, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından ameliyat edilen, ardından da yoğun bakıma alınan doktor Bal, yaşam savaşı veriyor. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor.
 
SEVENLERİ UYARDI AMA VAZGEÇMEDİ
 
Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün bilgisine başvurulacağı ve hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Motosiklet tutkusu olan genç doktor Ersil Bal'ın geçen yıl da motor kazası geçirip, ameliyat olduğu belirtildi. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirildi.

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme 10.30'da başladı

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme 10.30'da başladı

Uzmanından kurban eti uyarısı

Uzmanından kurban eti uyarısı

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

Gara'da teröristlere ağır darbe: 7'si daha etkisiz hale getirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi

PKK'lı teröristlerle saklanıyorlar: Hepsi etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

Emekliye 1.000 TL

Emekliye 1.000 TL

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

3 bin rakımdaki kardan mağara hayranlık uyandırıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA