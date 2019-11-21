İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Urla ilçesinde, 3.2 şiddetinde deprem oldu. Herhangi bir olumsuzluğu yaşanmadığı depremde İlçe sakinleri panik yaşadı.
- Atakan Şen/Star
AFAD verilerine göre, bugün saat 08.47'de, Urla ilçeside, yerin 7 kilometre altında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi. Depremin merkezinde olan ilçe sakinlerinin sarsıntı nedeniyle panik yaşadığı öğrenildi.
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