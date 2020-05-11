İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören 138 tutukludan 132'si taburcu edildi

AA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:58

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen 138 tutuklu/hükümlünün sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu hastalardan 132'sinin taburcu edilerek cezaevlerine döndüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kişiler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Halen hastanedeki 6 tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan ikisi kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde koronavirüs belirtileri gözlenince hastaneye sevk edildi. Ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."