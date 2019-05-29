29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0458
  • 6,7487
  • 249.705
  • 86.760
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir’de kriptoculara operasyon: Adları ByLock görüşmelerinden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarına ve konuşmalarda adı geçen askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 ByLock kullanıcısı ile halen biri muvazzaf asker olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
 
BYLOCK İÇERİKLERİNDE İSİMLERİ VAR
 
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ile aleyhlerinde teşhis ve ifade bulunan, ByLock içeriklerinde de isimleri geçen halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif görevde Astsubay Yunus E. K., ihraç Teğmen Gencay T. ve eşi ihraç öğretmen Bilge T. olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
8 GÖZALTI
 
Şüphelilerin gözaltına alınmalarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında bu sabah Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alındı.
 
(Sabah)

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Emekliye çifte zam müjdesi

Emekliye çifte zam müjdesi

'Atatürk silüeti' erken göründü

'Atatürk silüeti' erken göründü

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA