İzmir’de kriptoculara operasyon: Adları ByLock görüşmelerinden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

BYLOCK İÇERİKLERİNDE İSİMLERİ VAR

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ile aleyhlerinde teşhis ve ifade bulunan, ByLock içeriklerinde de isimleri geçen halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif görevde Astsubay Yunus E. K., ihraç Teğmen Gencay T. ve eşi ihraç öğretmen Bilge T. olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 GÖZALTI

Şüphelilerin gözaltına alınmalarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında bu sabah Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alındı.

(Sabah)