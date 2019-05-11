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İzmir'de kuyumcu soygununda 5 zanlı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde kuyumcunun kepenkleri kırdıktan sonra çaldıkları 10 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kayıplara karışan 3'ü çocuk 5 zanlı yakalandı.

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İzmir'de, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı Kemeraltı'nda bulunan bir kuyumcunun kepenklerini kırıktan sonra içeriye giren ve 10 bin lira ziynet eşyası çalıp kaçan 5 zanlının kimlikleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Zanlıların yakalanması için başlatan ekipler, kısa süre sonra 3 çocuk ile Y.K. ve D.B'yi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı ürünler ise kuyumcuya teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

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