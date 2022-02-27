İzmir'de mazot hırsızları yakalandı

AA 27 Şubat 2022 Pazar 00:42 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 00:42

Evka-3 Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız minibüsle gelen bir kişi, 5 varil ile satın aldığı 856 litre mazotun parasını ödemeden kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, minibüsü Bayraklı Mahallesi 635 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Şüpheli Y.A, kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı.

Şüpheli, bir arkadaşının minibüsünü aldığını, arkadaşlarıyla plakasını söküp olayı tek başına gerçekleştirdiğini anlattı. Polis, olaya karıştığı belirtilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.