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İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Filiz Deveci (39) idaresindeki 35 AR 6682 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 ZRD 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Deveci ve aynı otomobildeki Emine (71), Ganime (13) ve Kaan Akbuga (10) ile Esra Kaptan (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil aydınlatma direğini devirdi

Atatürk Caddesi'nde seyreden Özgür Yılmaz (19) idaresindeki 35 DPY 38 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinin devrildiği kazada, otomobildeki yolcular Semih Kılıçer (17) ve Kadir Kahraman (19) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı.

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