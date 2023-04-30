Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde vatandaşlara hitap etti. Gündoğdu Meydanı'na sığmayan kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, efeleriyle, efsaneleriyle, Çaka Bey'den Gazi Mustafa Kemal'e gazileri, yiğitleri, şehitleriyle maruf İzmir'in tüm hanelerindeki vatandaşlara selamlarını iletti.

Son birkaç gündür doktorlarının tavsiyesiyle şehir programlarına katılmadığını anımsatan Erdoğan, Ankara'dan canlı bağlantıyla iştirak ettiği programlarının olduğunu söyledi.

"BİZİM AŞKIMIZ FARK ATIYOR"

İzmir mitinginin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında mitinge ilişkin görüntülere yer verdi. Paylaşımda yer alan görüntülerde meydanın hınca hınç dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına "Bizim İzmir aşkımız fark atıyor!" notunu düştü.