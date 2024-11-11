İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2024 Pazartesi / 10 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3615
  • EURO
    36,7158
  • ALTIN
    2946.4
  • BIST100
    9275.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de narkotik operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
İzmir'de narkotik operasyonu: 6 gözaltı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentlerden İzmir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, tespit edilen aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik dedektör köpeği "Rex"in de katılımıyla baskın düzenlendi.

Yapılan aramada 8 kilo 158 gram esrar, 29 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan düzenek ve malzeme ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.