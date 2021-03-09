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İzmir'de narkotik operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden, bin 848 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çk sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA09 Mart 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 09:06
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazieler Caddesi'ndeki bir otelde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bölgeye intikal ettiği sırada, polisi fark eden bir kişi otomobil ile kaçmaya çalıştı. Otomobilden şüphelenen polis ekipleri, kısa sürede önünü keserek durdurdu. Otomobil sürücüsü A.F.'ye (31) yapılan kimlik sorgusunda, çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, poşetler içerisine gizlenmiş yeşil reçete ile verilen bin 848 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu haplara da el konuldu.

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