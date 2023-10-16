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  • İzmir'de ''omuz atma'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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İzmir'de ''omuz atma'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde 'omuz atma' meselesi sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
İzmir'de ''omuz atma'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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Altıntaş Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, S.B. yanındaki bıçakla Köse'yi yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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