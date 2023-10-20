İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0361
  • EURO
    29,7457
  • ALTIN
    1779.67
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de onlarca kaçakçı yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 32 operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 00:22 - Güncelleme:
İzmir'de onlarca kaçakçı yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 6-12 Ekim arasında 32 operasyon düzenledi.

Kentteki 19 ilçede 20 iş yeri, 8 ikamet, 2 araç, depo ile havalimanında aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 2 milyon 362 bin 100 içi dolu makaron, 115 bin 800 boş makaron, 49 bin 586 vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 6 bin 860 muhtelif eşya,1832 performans artırıcı macun, 828 cinsel içerikli ürün, 566 kilogram kıyılmış tütün, 300 gümrük kaçağı puro, 276 paket gümrük kaçağı sigara, 205 sikke, 161 elektronik sigara cihazı, 40 şişe muhtelif içki, 35 litre taklit etiketli etil alkol, 15 sigara sarma makinesi ve kompresör, 2 av tüfeği ile 100 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Ayrıca Konak ve Bornova ilçelerinde 6 umuma açık iş yerinde kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.