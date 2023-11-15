İzmir'de organize suç örgütlerine darbe: 37 şüpheli tutuklandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, İzmir merkez, Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçeleri olmak üzere örgütlü olarak silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işleyen 4 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda; 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kuru sıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 55 şüpheliye işlem yapıldığı ve 37 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.