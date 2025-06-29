İzmir'de orman yangını... Alevlerle mücadele sürüyor!

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: YANGININ ŞU AN İTİBARİYLE BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDIĞINI SÖYLEMEK İSTİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının çıktığı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.

Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.

Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda, ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yumaklı, şu andaki durumun riskin ortadan kalktığını anlamına gelmediğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtınaya varan şiddetli rüzgar öngörülerinin bulunduğunu, bundan dolayı önceki günlere göre iki kat daha fazla teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı.

"Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı" diyen Yumaklı, ekiplerin yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını arazi şartlarına göre yönlendirdiğine, bu nedenle mücadelenin rakamların azlığı ya da çokluğuyla değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

"ORMAN GÖREVLİLERİYLE GURUR DUYUYORUM"

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok titiz çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Yumaklı, "Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız." dedi.

Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, dezenformasyonla mücadelede yardımcı olan İletişim Başkanlığına ve AFAD'dan başlayarak bütün bakanlıkların ilgili kurumlarına ve belediyelere teşekkür etti.

Orman görevlileriyle gurur duyduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devem etti:

"Yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen, daha da büyümek için çaba sarf eden düşmana yani alevlere karşı mücadele eden kahramanlarımızı, bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar ağaçların arasında, ormanların içinde alevlere karşı mücadele ettiler ve hamdolsun her zaman olduğu gibi bize şu anda sizlerle paylaştığım sevinçli haberi vermiş oldular. Ben onlarla gurur duyuyorum sadece onlar değil elbette destek veren birçok kurumumuz ve gönüllülerimiz vardı. Onlara da canıgönülden teşekkür ediyorum."

"Vatanın bir karış toprağı, çöpü, taşı için mücadele eden kim varsa Allah onlardan razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin" ifadesini kullanan Yumaklı, başka kötü haber almadan sonraki günlerde güzel konuşmalar için bir araya gelme temennisinde bulundu.

Bakan Yumaklı'ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de eşlik etti.

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMALARDA 17 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

İZMİR VALİSİ ELBAN: KUVVETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Seferihisar'daki 5 mahallenin tahliye edildiğini, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışamamasının mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.

Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık."

Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı.

Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi.

Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLELER

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi.

Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.