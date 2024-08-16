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İzmir'deki orman yangını büyüyor: Evlere sıçradı, bir köy tahliye edildi

İzmir'de dün gece Yamanlar'da başlayan orman yangını evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri olağanüstü bir çabayla yangını söndürmeye çalışıyor. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bir kısım evlerin yandığıyla ilgili bilgimiz var. Yangın 4-5 ayrı bölgede devam ediyor. Bir köy tahliye edildi, evler boşaltıldı.' dedi.

16 Ağustos 2024 Cuma 13:02 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangını büyüyor: Evlere sıçradı, bir köy tahliye edildi
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

İZMİR VALİSİ: BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ, EVLER BOŞALTILDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elban'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bazı noktalarda mahallelere ilerledi.

Yangın 4-5 bölgede devam ediyor.

Bir köy tahliye edildi, evler boşaltıldı.

Rüzgarın hızı nedeniyle hava araçları zorlanıyor.

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