İzmir'deki orman yangını büyüyor: Evlere sıçradı, bir köy tahliye edildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyorİZMİR VALİSİ: BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ, EVLER BOŞALTILDI
İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.Elban'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bazı noktalarda mahallelere ilerledi.
Yangın 4-5 bölgede devam ediyor.
Bir köy tahliye edildi, evler boşaltıldı.
Rüzgarın hızı nedeniyle hava araçları zorlanıyor.