İzmir'deki orman yangını büyüyor: Evlere sıçradı, bir köy tahliye edildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı noktalarda mahallelere ilerledi.

Yangın 4-5 bölgede devam ediyor.

Bir köy tahliye edildi, evler boşaltıldı.

Rüzgarın hızı nedeniyle hava araçları zorlanıyor.