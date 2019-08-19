İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Buca Koop Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine bölgeye ekiplerle 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.