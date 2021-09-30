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Güncel

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:43
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Alınan bilgiye göre, Bozdağ ile Birgi Mahallesi arasındaki Ahranburnu mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, yangında bir vatandaşa ait arazideki bazı ağaçlar ile yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alandaki çam fıstığı ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.

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