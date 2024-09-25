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  • İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların hastanedeki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
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Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Vatandaşların hastanedeki yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

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