İzmir'de palet deposunda yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- DHA
Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.
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