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İzmir'de palet deposunda yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

  • DHA
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Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.

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