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İzmir'de panelvanla otomobil çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
İzmir'de panelvanla otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Ç.K. idaresindeki 35 SD 433 plakalı panelvan ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZD 994 plakalı otomobil İzmir-Menderes kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, panelvan sürücüsü Ç.K. ve araçlardaki M.Y. ile G.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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