İzmir'de panelvanla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Ç.K. idaresindeki 35 SD 433 plakalı panelvan ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZD 994 plakalı otomobil İzmir-Menderes kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, panelvan sürücüsü Ç.K. ve araçlardaki M.Y. ile G.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.