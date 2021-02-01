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Güncel

İzmir'de panik anları! Buca Belediyesine ait binaya silahlı saldırı

İzmir'de Buca Belediyesine ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi. Şüphelinin kurumun eski çalışanı olduğu belirtildi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:40
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Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisiyle konuştuktan sonra binaya 3 el silahla ateş etti.

Kurşunlar, duvara ve içerdeki koltuğa isabet etti, olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kurumun eski çalışanı Ö.A. olduğu belirtildi.

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