İzmir'de park halindeki servis minibüsü yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki araç bakım servisi önünde park halinde olan servis minibüsünden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Meydana gelen yangında servis minibüsü kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.