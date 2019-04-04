İzmir'de PKK ile irtibatlı 8 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK /KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 8 şüpheliyi tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, sabah saatlerinde operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMANA EL KONULDU

Yapılan operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.