İzmir'de PKK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 9 şüpheliyi yakaladı.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı, terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket eden 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik izmir Cumhuriyet başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, sabah saatlerinde harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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