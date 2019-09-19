İzmir'de PKK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı, terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket eden 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik izmir Cumhuriyet başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden, sabah saatlerinde harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.