İzmir´de PKK propagandasına 11 gözaltı
İzmir´de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK´nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.
- DHA
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen kişilere yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK'yı öven paylaşımlarda bulunmakla suçlanan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.
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