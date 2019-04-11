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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesiyle hareket ederek, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda kitap ve dergi ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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