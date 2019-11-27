14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7594
  • 6,339
  • 270.525
  • 105824
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile terör örgütünün yönetici kadrosu arasındaki irtibatı sağladığı, Kandil ve İmralı'dan aldıkları emirleri örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

O nehirdeki 'saklı kanyonlar' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA