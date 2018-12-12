İzmir'de PKK'ya silah ve bomba parası toplayan 20 terörist yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir HDP İl binası içerisinde, terörist başı Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için açlık grevi yapan ve PKK terör örgütüne silah ve bomba almak için para topladığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirili.