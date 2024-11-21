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Güncel

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı! Gözaltına alınan şüpheli sayısı yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olayla ilgili sürdürülen çalışmada yakalanan bir kişinin ardından 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

AJANSLAR21 Kasım 2024 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı! Gözaltına alınan şüpheli sayısı yükseldi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etti.

Yaralanan 3 polis memuru, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Zanlı M.S.Ç. ise gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Öte yandan vatandaşlar saldırganın işletmesi önünde toplandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ULAŞTI

Olayla ilgili sürdürülen çalışmada yakalanan M.S.Ç.'nin ardından 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Husumetli iki gruptan da gözaltına alınanlar olduğu bilgisine ulaşılırken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

OLAY ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olay, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer alıyor.

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