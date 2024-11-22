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Güncel

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 3 polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 13:29 - Güncelleme:
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye gönderildi.

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde, kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, kişilerin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

- OLAY

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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