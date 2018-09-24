İzmir'de, polis ve MİT'in ortak operasyonunda göçmen kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı
İzmir'de, polis ve MİT'in ortak operasyonunda göçmen kaçakçısı 5 şüpheli yakalanırken 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir'de genelinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında yasal olmayan yollardan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslarla ilgili olarak; son bir haftada İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı ile ortak operasyonlar yapıldı. Göçmen kaçakçısı organizatör şahısların yabancı uyruklu şahısları sahil bandında yasal olmayan yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları esnada baskınlar düzenledi. Göçmenleri yasadışı yollardan çıkarmaya çalışan A.Ö. (45), S.M.E. (32), Ö.Y. (32), L.D. (52) ve D.A. (54) yakalandı. gözaltına alınana şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö., S.M.E. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ö.Y., L.D. ve D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 IRAK UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI
İzmir MİT Bölge Başkanlığı, sabah saatlerinde, Menderes ilçesi Ahmetbeyli Yoncaköy bölgesi ormanlık alan içerisinde kaçak göçmenleri tespit ederken yapılan operasyonda 16 Irak uyruklu göçmen yakalandı.
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