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Güncel

İzmir'de polislere silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
İzmir'de polislere silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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