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  • İzmir'de refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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İzmir'de refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin refüje çarptıktan sonra alev alması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 07:10 - Güncelleme:
İzmir'de refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DVE 694 plakalı otomobil, Bornova istikametinde seyrederken, Aydınlar Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan ve refüjde asılı kalan araç alev aldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Kapının açılmaması üzerine vatandaşlar aracın camını kırarak içeride sıkışan Gözdenur A. (28) ile Batuhan S'yi (22) otomobilden çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın söndürülürken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların vücutlarında yanıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya müdahale eden Mehmet Akçay, gazetecilere, "Yolun köşesindeydim. Araç o sırada kaza yapmış, yanıyordu. Bayan arabanın içerisindeydi. Erkeği çıkarmıştık. Kapı açılmayınca taşla camı kırdık. Yangın tüpüyle aracı söndürdük. Alevlerden dolayı araca yaklaşamıyorduk. Bayanı çıkaramıyorduk. Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla koltuğa sıkışan bayanı çıkardık." diye konuştu.

Serkan Yiğit Emsen de kazayı görünce yangın tüpüyle müdahale ettiklerini belirterek, ağır yaralı kadını araçtan çıkarttıktan sonra ilk yardımda bulunduklarını anlattı.

Öte yandan yanan otomobilin dün akşam saatlerinde Gözdenur A. tarafından kiralandığı öğrenildi.

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