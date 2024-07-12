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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 20:56 - Güncelleme:
İzmir'de sağanak etkili oldu
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Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Bayraklı Sevgi Yolu'nda ve bazı bölgelerde iş yerlerini su bastı.

- VAPUR SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

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