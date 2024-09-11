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İzmir'de şiddetli sağanak! Yol çöktü

İzmir'de sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan Menderes Maydonoz Koyu'nda, şiddetli yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
İzmir'de şiddetli sağanak! Yol çöktü
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İzmir'de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.

Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.

Gece, sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

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