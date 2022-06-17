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İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık yapan 9 kişi yakalandı

İzmir'de, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda kişiyi dolandıran 9 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

DHA17 Haziran 2022 Cuma 00:14 - Güncelleme:
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerleriyle dolandırıldığı bilgisini aldı. Şüphelilerin, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıklarını ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırdıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 240 kişinin bu yolla dolandırıldığını belirlerken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, adresleri belirlenen 9 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilirken, ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

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