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İzmir'de sarkıntılık yapan şahıs iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta bir kadına 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 14:50 - Güncelleme:
İzmir'de sarkıntılık yapan şahıs iki yıl hapis cezasına çarptırıldı
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15 Mart'ta Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan S.A'nın yargılandığı davada İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararı açıkladı.

Tarafların ve diğer ilgililerin duruşmalardaki savunmalarına ve beyanlarına yer verilen kararda güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu S.A'nın N.D'yi (23) takip ettiği ve elini müştekinin alt giyim eşyasının içine sokup bedenine ani, kesintili temas gerçekleştirmek suretiyle sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Kararda, sanığa "ani, kesik ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel davranışla vücut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi, sanığın sosyal ve ekonomik durumuna nazaran verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek takdiri indirim uygulanmasına ve 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

- OLAY

15 Mart'ta Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde takip ettiği N.D'ye (23) bir iş yerinin önünde sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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