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İzmir'de şaşırtan görüntü

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan 'bulanık' bir renkle karşılaştı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:54
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Orman yangını çıkmış olabileceğinden endişelenen vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.

Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."

Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.

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