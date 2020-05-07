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İzmir'de şaşkına çeviren olay: Lüks cipi el frenini çekerek denize saldı

İZMİR'in Urla ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi, kiralık olduğu iddia edilen lüks cipi el frenini çekerek denize saldı.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:21
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Olay, dün öğle saatlerinde Karantina Adası'nda meydana geldi. Çeşme'den kiraladığı öne sürülen ciple Urla'ya gelen kimliği belirsiz kişi, Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre araçta oturdu. Sürücü daha sonra el frenini indirerek lüks cipi denize saldı. O anlar başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, sürücünün el frenini çekip lüks cipi denize bıraktığı, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüleri çekenlerin şaşkınlıkları ise konuşmalarına yansıdı.

Denizdeki araç çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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