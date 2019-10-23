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İzmir’de şehidin anısına büyük saygısızlık

İzmir Adliyesi’ne saldıran teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak, yüzlerce insanın canını kurtaran şehit polis Fethi Sekin’in adının konulduğu parkın içler acısı hali yürekleri sızlattı.

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İzmir Adliyesi’ne 5 Ocak 2017’de, teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında, canını feda ederek yüzlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’in adı 2 yıl önce Bayraklı Manavkuyu’da açılan parka verildi. Parkın girişine şehit Fethi Sekin’in fotoğrafı ve özgeçmişi konurken, altına ise ‘Türkiye ve İzmir onu unutmayacak!’ yazısı yazıldı. 40 dönüm alan içine yapılan ve 10 milyon liraya mal edilen parkın bakımsız hali ise görenlerin yüreğini sızlattı. Belediye ekiplerinin tamir etmesi gereken yerde bozuk yerleri bir bantla çevirmesi ise şaşkınlık yarattı. Şehit Fethi Sekin Parkı’nın bakımsız halinin uzun süredir böyle olduğu, defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen şikayetlere rağmen herhangi bir bakım yapılmadığı iddia edildi.
 
Parkın bozuk yolları tamir edileceğine bantlarla çevrilip bırakılmış.
 
VATANDAŞ İSYAN ETTİ 
 
Parkta, şehidin kemiklerinin sızlatacak görüntüler oluştuğunu ifade eden İzmirliler, ‘’Bakım yapamayacaktınız, o zaman bu parkı neden yaptınız. Hem de kahraman şehit Türk polisinin ismini verdiniz bu parka. Her şeyden önce şehide yapılan saygısızlık bu’’ diye tepki gösterdi. Akşam’ın bilgi almak için aradığı İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
 
KILIÇDAROĞLU AÇMIŞTI
 
Parkın 4 Şubat 2017’de yapılan açılışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin katılmıştı.
 
(Akşam)

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