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  • İzmir'de sendika temsilci seçimleri öncesi gergin anlar: Öfkeli müdür balyozla masayı parçaladı
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İzmir'de sendika temsilci seçimleri öncesi gergin anlar: Öfkeli müdür balyozla masayı parçaladı

Çiğli'deki ESHOT Garaj Müdürlüğünde sendika temsilcisi, öfkesine yenik düşerek müdür odasında balyozla masayı parçaladı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 16:36 - Güncelleme:
İzmir'de sendika temsilci seçimleri öncesi gergin anlar: Öfkeli müdür balyozla masayı parçaladı
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Çiğli'deki ESHOT Garaj Müdürlüğünde, geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.

Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı. Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı.

Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.

  • izmir
  • ESHOT Garaj Müdürlüğü
  • izmir çiğli

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