İzmir'de şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.



AFAD'DAN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

BAKAN SOYLU'DAN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İzmir Buca'da, saat 03.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.

'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı' ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU İZMİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami'nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir'e geldi. Bakan Soylu, havalimanına iniş yaptı. Bakan Soylu'nun ilk olarak yıkılan caminin olduğu bölgeye gideceği tahmin ediliyor. Bakan Soylu'nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bulundu.