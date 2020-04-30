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İzmir'de silahlı gasp dehşeti

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, cep telefonunu gasbettikleri kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 07:27
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde S.T. ve arkadaşı B.A, otomobille seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler B.A'nın araçta bulunan cep telefonunu gasbetti. Daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışan S.T. ile B.A'nın bulunduğu araca zanlılar ateş açtı.

Olayda B.A. sol ayağından yaralandı. Otomobili kullanan S.T. bir süre ilerledikten sonra Gaziler Caddesi'nde durup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralı B.A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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