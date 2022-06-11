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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 07:03 - Güncelleme:
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Ballıkuyu Mahallesi'nde yaşayan M.R.Ö. (24) ile M.Ö. (26), henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. M.R.Ö. yanında bulunan tabancayla M.Ö'yü vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ö. kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan M.R.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

M.R.Ö. ile M.Ö'nün önce telefon görüşmesinde tartıştığı, bir süre karşılaşınca kavga etmeye başladıkları iddia edildi.

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