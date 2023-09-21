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İzmir'de silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı kavga
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Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta S.Ç. ile Alican Ö. (23) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

S.Ç'nin tabancasını ateşlemesi sonucu, kavgayı ayırmak isteyen Gerçek C. (37) ile yeğeni Alican Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gerçek C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaçan şüpheli S.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

  • silahlı kavga
  • İzmir Konak
  • yaralananlar

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